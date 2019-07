Mortal Kombat 11'in Nightwolf'u için Kısa Bir Kesit Yayınlandı

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde ek içerikle gelecek olan karakterlerden Shang Tsung, Mortal Kombat 11'in dövüşçü kadrosuna katılmıştı. Sıradakilerin yani Sindel, Nightwolf, Spawn ve Ash ve Terminator olduğunu tahmin ettiğimiz diğer gizemli karakterlerin ne zaman geleceğine dair herhangi bir tarih verilmiyor ama Ed Boon Twitter hesabı üzerinden tanıtımlar yapmaya devam ediyor.

Nightwolf karakterinin Mortal Kombat 11 ile geri döneceğinden haberdar olmamızdan bu yana oyunda nasıl görüneceğini merak eder olmuştuk. Bu merak zaman içerisinde yayınlanan iki farklı ekran görüntüsü ile kademeli olarak üst seviyelere çıkmıştı. O kadar ki, NetherRealm Studios cephesinden bir hamle geldi. Yönetmen Ed Boon daha fazla dayanamayıp Nightwolf ile ilgili kısa bir videoyu Twitter üzerinden paylaştı.

We know you guys have been dying to get a glimpse at Nightwolf for Mortal Kombat 11. So here's that glimpse.... pic.twitter.com/hi5BrvlO22