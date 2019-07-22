Mortal Kombat 11'in Nightwolf'u için Kısa Bir Kesit Yayınlandı

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde ek içerikle gelecek olan karakterlerden Shang Tsung, Mortal Kombat 11'in dövüşçü kadrosuna katılmıştı. Sıradakilerin yani Sindel, Nightwolf, Spawn ve Ash ve Terminator olduğunu tahmin ettiğimiz diğer gizemli karakterlerin ne zaman geleceğine dair herhangi bir tarih verilmiyor ama Ed Boon Twitter hesabı üzerinden tanıtımlar yapmaya devam ediyor.

Nightwolf karakterinin Mortal Kombat 11 ile geri döneceğinden haberdar olmamızdan bu yana oyunda nasıl görüneceğini merak eder olmuştuk. Bu merak zaman içerisinde yayınlanan iki farklı ekran görüntüsü ile kademeli olarak üst seviyelere çıkmıştı. O kadar ki, NetherRealm Studios cephesinden bir hamle geldi. Yönetmen Ed Boon daha fazla dayanamayıp Nightwolf ile ilgili kısa bir videoyu Twitter üzerinden paylaştı.

We know you guys have been dying to get a glimpse at Nightwolf for Mortal Kombat 11. So here's that glimpse.... pic.twitter.com/hi5BrvlO22 — Ed Boon (@noobde) July 19, 2019

Sizin de gördüğünüz üzere serinin köklü karakterlerinden olan Nightwolf, simgeleşmiş savaş baltası Tomahawks ile sahneye çıkıyor. Ancak bu dokuz saniyelik kesit esas tanıtım olmuyor. Daha çok heyecan uyandırılması için yapılmış bir hamleydi. Karakterin dövüş stilini, Fatal Blow ve Fatality hareketlerini gördüğümüz ayrı bir fragman daha yayınlanacak ve Nightwolf ağabeyimizin neler yapabildiğini o zaman görebileceğiz. Açıkçası oldukça sabırsızlanıyoruz. Bilhassa Fatality hareketleri için. Çok canlar yakacak o baltayla, çok. Ancak şimdilik beklemekten başka bir çaremiz yok. Umarız bu bekleyiş fazla uzun sürmez. Gelişmeler için takipte olacağız.