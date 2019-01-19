Mortal Kombat 11'in PC Versiyonu Emin Ellerde

Mortal Kombat 11 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzun zamandan sonra dövüş arenalarının kana bulanacağı birbirinden çekişmeli dövüşlere sahne olacak devam oyunu, Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak. NetherRealm Studios ise bu defa oyunun PC oyuncularını üzmeyecek.

Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen canlı yayınla, Mortal Kombat 11 oyununa dair merak edilen detayları bizlerle paylaşmıştı. Tabii ki tüm detayları değil. Oyunun çıkışına daha uzun bir süre olduğu için, canlı yayın sırasında bahsi geçmeyen birçok şey, 23 Nisan 2019 olan çıkış tarihine kadar olan zaman zarfına yayılacak. Mesela nihai oyundaki karakter kadrosu gibi...

Ancak geliştirici NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 oyununun PC versiyonuna değinmeden etmedi. Bildiğiniz gibi, geliştirici stüdyonun oyunları PC platformuna uyarlamak konusunda pek de parlak olmayan bir geçmişi var. Mortal Kombat X ise bu konuda biraz daha zorlu olmuştu. Ancak görünen o ki Mortal Kombat 11, bir dönüm noktası olacak. Öyle ki, NetherRealm Studios, oyunun PC versiyonunu Polonyalı QLOC stüdyosuna emanet etmiş. QLOC, geçmişte DmC: Devil May Cry, Dark Souls Trilogy, Injustice 2 ve Mortal Kombat XL oyunlarını PC platformuna uyarlamış ve bilhassa Mortal Kombat XL oyununda harika bir iş çıkartmıştı.

Bu arada, geliştirici stüdyonun planlarından bir tanesi de, Mortal Kombat 11 oyununun güncellemelerini PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında eş zamanlı olarak yayınlamak. Geçmişte, bildiğiniz gibi güncellemeler PC platformunda epey geç bir süre sonra yayınlanıyordu. Mortal Kombat 11 ile arada ufak çaplı gecikmeler yaşanabilecek olsa da, geçmişteki durumun önüne geçilebilmesi için, NetherRealm Studios, bir daha tekrarlanmayacağının sözünü verdi. Bakalım Amerikan menşeli stüdyo, verdiği bu sözünü ne kadar tutabilecek?