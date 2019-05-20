Mortal Kombat 11'in PC Versiyonundaki 30 FPS Kilidi Kalkacak

Mortal Kombat serisinin son oyunu Mortal Kombat 11 için çıkışından bu yana birçok güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncellemeler ile birçok teknik sorunun önüne geçilmiş ve denge ayarlamaları yapılmıştı ama gelin görün ki bir sorunun halen üstesinden gelinebillmiş değil.

Fatality ve Fatal Blow animasyonlarının yanı sıra Krypt modunun 30 FPS oluşu PC oyuncularının canını sıkmaya devam ediyor. Ancak Warner Bros. Entertainment buna kalıcı bir çözümün getirileceğini müjdeledi, biraz geç de olsa.

Sizlerle daha önceden paylaşmış olduğumuz haberimizde de bahsettiğimiz üzere Endri Lauson tarafından hazırlanmış olan FpsCapRemover modifikasyonu, Mortal Kombat 11 oyunundaki Fatality ve Fatal Blow animasyonları ve Krypt modu için koyulan 30 FPS kilidini kaldırıyordu. Yani oyunun tamamını 60 FPS akıcılığında oynamak mümkün oluyordu. Ancak akabinde yayınlanan yeni Mortal Kombat 11 güncellemesi, versiyon uyumsuzluğuna yol açtığı için bahsi geçen modifikasyonun kullanımını da geçersiz kılmıştı. Haliyle modifikasyonun yeni versiyonunu beklemek durumunda kalmıştık. Bunun her defasında olacak olması ise can sıkan bir başka durum.

Mortal Kombat 11 oyununun üçüncü güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Önemli birçok teknik sorunun giderildiği bu güncelleme detaylarının sonunda da ufak ama önemli bir not yer alıyor. Bu not ile kullanıcıların şikayetlerini duyduklarını belirten Warner Bros. Entertainment, Fatality ve Fatal Blow animasyonlarına ek olarak Krypt modu için 30 FPS kilidini kaldırma seçeneği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şimdilik herhangi bir detay paylaşılmış değil ama yakın bir zamanda merak edilen detayların paylaşılacağı söyleniyor.