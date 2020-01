Mortal Kombat 11'in Sıradaki Karakteri Joker için Tanıtım Yapıldı

NetherRealm Studios, Mortal Kombat X oyununun dövüşçü kadrosuna serinin haricindeki birçok ünlü simayı dahil etmişti. Mortal Kombat 11 ile bu durum devam ediyor. Halihazırda Terminator T-800 seçilebilir karakter olarak yerini almıştı. Batman serisinden tanıdığımız Joker ise Mortal Kombat 11 oyununa gelecek bir diğer ünlü sima olacak.

Ağustos ayı içerisinde yapılan açıklama ile ek karakterlerin Mortal Kombat 11 oyununa dahil olacakları tarihler duyurulmuştu. Joker için belirlenen tarih, hatırlayacağınız üzere 28 Ocak 2020. Yani önümüzde çok fazla bir zaman kalmış değil. NetherRealm Studios ise oyuncuları önceden heyecanlandırmak için oyunun Twitter hesabı üzerinden kısa bir video yayınladı.

He’s escaped and what a #HappyNewYear it is! ahahahahHAAHAHAHA!! #MK11 pic.twitter.com/1imfOzoZ5F