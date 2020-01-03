Mortal Kombat 11'in Sıradaki Karakteri Joker için Tanıtım Yapıldı

NetherRealm Studios, Mortal Kombat X oyununun dövüşçü kadrosuna serinin haricindeki birçok ünlü simayı dahil etmişti. Mortal Kombat 11 ile bu durum devam ediyor. Halihazırda Terminator T-800 seçilebilir karakter olarak yerini almıştı. Batman serisinden tanıdığımız Joker ise Mortal Kombat 11 oyununa gelecek bir diğer ünlü sima olacak.

Ağustos ayı içerisinde yapılan açıklama ile ek karakterlerin Mortal Kombat 11 oyununa dahil olacakları tarihler duyurulmuştu. Joker için belirlenen tarih, hatırlayacağınız üzere 28 Ocak 2020. Yani önümüzde çok fazla bir zaman kalmış değil. NetherRealm Studios ise oyuncuları önceden heyecanlandırmak için oyunun Twitter hesabı üzerinden kısa bir video yayınladı.

Tanıtım videosunun yirmi saniyelik bir uzunluğu var. Yeni yılın ilk gününde yayınlanmış olması dolayısıyla havai fişek gösterileri ile başlıyor. Kamera aşağıya doğru indiğinde de duvar üzerinde kahkaha ifadeleri, bunlara eşlik eden ağızlar ve sonda da yeni yıl tebriği mesajı görüyoruz. Joker ağabeyimizin çılgın kahkalarıyla da fragman sona eriyor.

Bu arada, Twitter paylaşımındaki 'He's escaped' yani 'Kaçmıştı' kısmı ve fondaki siren sesi dikkatinizi çekmiştir. NetherRealm Studios, Joker ile ilgili ilginç bir şeyler planlıyor olabilir. Mesela Arkham Asylum'dan kaçışıyla alakalı bir şeyler görecekmişiz gibi görünüyor ama net bir çıkarımda bulunmak şu durumda zor. Neyse ki öğrenmek için fazla bir zaman yok. Bekleyelim bakalım karşımıza ne çıkacak?