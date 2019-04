Mortal Kombat 11'in Switch Versiyonundan İlk Fragman Geldi

The Game Awards 2018 şovundaki duyurusundan bu yana Mortal Kombat 11 ile ilgili birçok oynanış fragmanı izlemiştik. Her birinde farklı iki karakterin dövüşlerine sahne olan fragmanlar birbirlerinden etkileyicilerdi. Ne var ki, bu oynanış fragmanlarının hepsinde de oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarını görmüştük. Bir diğer deyişle, Switch veya PC versiyonları ekranımıza gelmemişti.

Neyse ki sonunda merakımız giderildi. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11'in Switch versiyonuyla ilgili bir fragman yayınladı. Bir diğer deyişle, oyunun Switch versiyonunu ilk kez görmüş olacağız. Bir buçuk dakika gibi kısa bir süreye sahip olmasına rağmen, Mortal Kombat 11 oyununun Nintendo konsolunda nasıl bir performans ile oynanabildiğini gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz.

Sizin de gördüğünüz gibi PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına göre çözünürlük belirgin bir ölçüde düşük olsa da 60 FPS gibi akıcı bir oynanış sunuluyor. Bu arada oyunun bu platforma Shiver Entertainment tarafından uyarlandığını belirtmeden geçmeyelim.

Çıkış fragmanında olduğu gibi ara sinematikler ile oynanış bölümlerinin harmanlandığı bu yeni oynanış fragmanında, daha önceden görmediğimiz sahneleri de görme fırsatımız oluyor.

Keyifli seyirler!