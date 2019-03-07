Mortal Kombat 11'in Yeni Hikaye Fragmanı Kalite Kokuyor

NetherRealm Studios ve Warner Bros. Interactive Entertainment, Mortal Kombat 11 ile ilgili yeni bir fragman daha yayınladılar. Sabırsızlıkla beklenen oyununun yeni fragmanı, hikayeye dair yeni ipuçları veriyor.

23 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan Mortal Kombat 11, hikayesi ile ilgi oldukça çekici bir oyun olacakmış gibi görünüyor. Bu defa hikayenin merkezinde Kronika isimli bir baş kötü karakter yer alıyor. Zamanı kontrol edebilme yeteneği olan bu karakter ile bağlantılı olarak, bildiğiniz gibi zamanda yolculuk da söz konusu olacak. Fragmanda gördüğümüz karakterler ise hem sırt sırta verecekler, hem de birbirlerine karşı savaşacaklar. Daha önceden görmediğimiz bir şeyi bize sunacak olan Ed Boon ve ekibinin ortaya koyduğu senaryo örgüsü sırasında, fragmanda da gördüğünüz gibi, Johnny Cage karakterinin kendisinin genç hali ile sırt sırta vererek savaşacak olması gibi heyecan verici detaylar da Mortal Kombat 11 oyununda karşımıza çıkacak. Ayrıca Shao Kahn karakteri de hikayenin bir parçası olacak.

Fragman sırasında, Cassie Cage, Jacqui Briggs, Erron Black ve daha birçok karakteri de görebilmek mümkün oluyor. Bu karakterler, son olarak Mortal Kombat 10 oyununda karşımıza çıkmışlardı, ama Mortal Kombat 11 oyununda şu zamana kadar görmüşlüğümüz hiç olmamıştı.

Keyifli seyirler dileriz!