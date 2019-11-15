Mortal Kombat 11'in Yeni Karakteri Sindel'ın Tanıtım Fragmanı Yayında

Bu ay içerisinde serinin bir başka eski toprağı daha Mortal Kombat 11 oyununun dövüşçü kadrosuna katılacak. Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios, Sindel için beklenen oynanış videosunu yayınladılar.

Daha önceden yapılan duyuru bağlamında Sindel 26 Kasım 2019 tarihinde Mortal Kombat 11 oyununa gelecek. Eğer Kombat Paketi sahibiyseniz ek bir ücret vermeden erişim sağlayabileceksiniz. Bu eklentiye sahip olmayanlar ise bağımsız olarak bu karakteri satın alabilecekler.

Kendisini tanımayanlar için Sindel hanım hakkında bilgi vermek gerekirse, Mortal Kombat 3 ile seriye katılmıştı. Kızı Princess Kitana Edenia diyarını hakimiyeti altında tutuyor. Ruhsal ve birçok farklı yönden doğaüstü güçleri var ve ultrasonik çığlık, havaya yükselme ve saçıyla düşmanını yakalayıp yerden yere vurma, ağzından duruma göre bir veya iki alev topu fırlattığı dahil birçok farklı simgesel saldırıları var.

Sindel için yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sindel sonrasında, geriye şimdilik iki karakter kalıyor bekleyeceğimiz. Bunlardan en yakındaki Joker, 28 Ocak 2020 tarihinde, Spawn ise 17 Mart 2020 tarihinde Mortal Kombat 11 oyununun dövüşçü kadrosuna katılımda bulunacaklar.