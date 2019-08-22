Mortal Kombat 11'in Yeni Karakterleri için Tarihler Açıklandı

Mortal Kombat 11 oyuncularının şu sıralar en çok merak ettikleri şey tabii ki sıradaki indirilebilir içerik karakterlerinin ne zaman yayınlanacakları. Oyunun çıkışı sonrasında duyurulan karakterlerden bu zamana kadar sadece iki tanesi yayınlanmıştı: Shang Tsung ve Nightwolf. Peki sıradaki karakterler için nasıl bir plan yapıldı? İlk yayınlanan Kombat Paketi fragmanında Shang Tsung ve Nightwolf karakterlerine ek olarak Sindel ve Spawn karakterlerinin geleceğini kesin olarak biliyorduk ki Ed Boon da daha önceden Sindel için bir sanat çalışması yayınlamıştı. Yayınlanan yeni Kombat Paketi fragmanıyla yeni karakterlerin geliş tarihleri ortaya çıktı.

Haberimizin sonunda izleyebileceğiniz fragmanda gösterildiği üzere, Kombat Paketi ile oyunculara sunulacak olan sıradaki karakterler Sindel, Spawn, Joker ve Terminator T-800 olacak. Bu karakterler daha önceden Reddit kullanıcısı LeoNatan tarafından sızdırılmıştı. Haliyle çok da sürpriz olduğunu söyleyemeyiz ama Ash Williams yerine Joker ile karşılaşmak sürpriz olmadı değil.

NetherRealm Studios büyük ihtimalle ikinci bir Kombat Paketi hazırlığında olmalı. Çünkü, sızdırılıp da henüz karşımıza çıkmamış olan Fujin ve Sheeva karakterleri var. Ash Williams da şu an itibarıyla bu karakterlerin arasına dahil oldu. Geliştirici stüdyonun uzun yıllar bu oyunu desteklemeye devam edeceğini söylediğini hesaba katacak olursak, acele etmeyi istemiyorlarmış gibi görünüyor.

Bahsi geçen karakterlerin yayınlanma zamanları ise şöyle:

Terminator T-800 - 8 Ekim 2019

Sindel - 26 Kasım 2019

Joker - 28 Ocak 2020

Spawn - 17 Mart 2020

Ancak bu tarihlerin Kombat Paketi sahipleri için verilmiş olan tarihler olduklarını söyleyelim. Bu pakete sahip olmayan oyuncuların fazladan bir hafta beklemeleri gerekecek.