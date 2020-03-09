Mortal Kombat 11 Spawn Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Hafta sonu Final Kombat 2020 turnuvasının olmasından dolayı, Mortal Kombat ile ilgili yeni duyurular yapıldı. Bunlardan bir tanesi, son indirilebilir içerik karakteri Spawn için sözü verilmiş olan oynanış fragmanının gösterilmesiydi.

Spawn, oyuncular tarafından gelişi en çok beklenen karakterlerden bir tanesiydi. Aynı şekilde canlı yayın sırasında Ed Boon da ekip olarak uzun zamandır bu karakteri Mortal Kombat dünyasına getirmeyi istediklerini belirtti. Beklenen gün ise yavaş yavaş geliyor. Kombat Paketi sahipleri Spawn karakterine 17 Mart 2020 tarihinde ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler. Diğer kullanıcılar da 24 Mart 2020 tarihinde bağımsız olarak satın alabilecekler.

Yayınlanan oynanış fragmanında, Spawn karakterinin HBO animasyon dizisinde de seslendirmeni olan Keith David tarafından seslendirildiğini görebiliyoruz. Önceden hükümet suikastçısı Al Simmons olan bu karakter, uğradığı ihanet sonrasında öldürülmüş ama şeytan ile anlaşma yaparak dirilmişti. Şeytan ile yaptığı anlaşma kendisine şeytani güçler ve organik bir kıyafet bahşetmişti.

Kendisine has saldırıların yanı sıra Spawn, el bombası ve makineli tüfek gibi geleneksel silahlar da kullanıyor. Zaten Fatal Blow sırasında şeytani güçleri ile bu geleneksel silahları kullanarak akıllara zarar saldırılar yapabildiğini görebiliyoruz.

Warner Bros. ve NetherRealm Studios tarafından yayınlanan Spawn oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.