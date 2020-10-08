Tam Bir Deneyim Sunacak Mortal Kombat 11 Ultimate Duyuruldu

Henüz Mortal Kombat 11 sahibi değilseniz ve almayı planlıyorsanız, birazcık daha bekleyin. Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios tarafından Mortal Kombat 11 Ultimate sürümü duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Mortal Kombat 11 Ultimate Sürümü Geliyor

Bugün itibarıyla duyurulmuş olan Mortal Kombat 11 Ultimate sürümü, 17 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One ve Xbox Series S / X için satışa sunulacak. Oyunculara tam bir deneyim sunulacağı bu yeni sürümde, ana oyunun yanı sıra Mortal Kombat 11: Aftermath genişleme paketi, Kombat Pack 1 ve yeni duyurulan Kombat Pack 2 bulunacak. Bu sayede, Mileena, Rain ve Rambo dahil on üç indirilebilir içerik karakterleri ile toplamda otuz yedi dövüşçüye, dokuz görünüm paketine ve yedi özel görünüme sahip olacaksınız. Kombat Pack 2 içeriğinin bağımsız olarak da satın alınabileceğini belirtelim.

Verilen bilgiye göre Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2, 15 Ekim 2020 tarihinde ön-siparişe açılacaklar. Çıkışlarından önce satın almanız durumunda da, içeriğinde Dark Web” Noob Saibot, “HCF” (Halt ve Catch Fire) Liu Kang ve “Blood Moon” Skarlet olmak üzere üç yeni karakter görünümünün bulunduğu Time Warriors Skin Pack hediyeniz olacak.

Mortal Kombat 11'in PS5 ve Xbox Series S / X Versiyonları Duyuruldu

Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2 dışında ana oyuna sahip olan oyuncular için de sevindirici bir duyuruda bulundular. Öyle ki Mortal Kombat 11 için yeni nesle de taşınacak.

Söylenene göre oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahip olan kullanıcılar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ek bir ücret ödemeden yükseltme yapabilecekler. Bu sayede, görsel anlamda iyileştirmeler, dinamik 4K çözünürlük, kısalan yükleme süreleri, çapraz platform ve çapraz nesil çok oyunculu destek sunulacak. Bu da demek oluyor ki, bütün platformlardaki bütün oyuncular, birbirlerine karşı oynayabilecekler.

Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2 için yayınlanan resmi duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.