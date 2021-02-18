Mortal Kombat Fragmanı Yayınlandı: Türkçe Altyazılı Olarak İzleyin!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan görüntülerden sonra, Mortal Kombat fragmanı en nihayetinde yayınlandı. Haberimizin sonundan izleyeceğini fragmanda, bizleri nasıl bir filmin beklediğini kısaca görebiliyoruz.

Bu senenin sabırsızlıkla beklenen filmlerinden olan Mortal Kombat için beklenen zaman yavaş yavaş geliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurulan ve akabinde sık sık erteleme haberleriyle karşılaştığımız filmin vizyona giriş tarihi artık 16 Nisan 2021. Warner Bros. da yaptığı duyuru ile yapılan özel anlaşma bağlamında yayıncısı olduğu birçok film ile Mortal Kombat filminin de sinemalar ile eş zamanlı olarak HBO Max üzerinden yayınlanacağını müjdelemişti. Yani sinemaya gitmeyi istemezseniz, evinizin konforuyla izlemeniz mümkün olacak.

Mortal Kombat Fragmanı Sunumu ile Heyecanlandırıyor

Filmde, henüz seriye teşrif etmemiş olan bir karakterin başından geçecek olanlar anlatılacak. Para için dayak yemeye alışkın olan MMA (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsü Cole Young, ne mirasından ne de Outworld İmparatoru Shang Tsung’ın kendisini avlaması için Sub-Zero'yu gönderdiğinin habersizdir. Ailesinin güvenliğinden endişe eden kahramanımız, Jax direktörlüğünde kendisiyle aynı ejderha şeklindeki doğum izini taşıyan Özel Kuvvetler Binbaşı’sı Sonya Blade’i aramaya çıkıyor.

Bu arayışı ise kendisini, bahsi geçen doğum izini taşıyanlara sığınma hakkı tanıyan Earthrealm diyarının koruyucusu ve Elder God olan Lord Raiden’ın tapınağına ulaştırıyor. Bu tapınakta Cole, kainat için girişecekleri yüksek bahisli bir çatışmada, Outworld diyarından gelen düşmanlara karşı dünyanın en büyük şampiyonları ile ayakta kalabilmek için Liu Kang, Kung Lao ve Kano gibi deneyimli savaşçılar ile antrenman yapıyor. Ne var ki Cole, sadece ailesini zamanında kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda da Outworld diyarını kökten durdurabilecek bir gizem taşıyor. Bu gizem ise ancak kendisini yeteri kadar zorladığında ortaya çıkmaya hazır bekliyor.

Bizleri Güney Avustralya topraklarına götürecek olan filmin ilk resmi fragmanı da sonunda yayınlandı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu fragmanda, tanıdık birçok karakteri görebilmek mümkün oluyor. Aksiyonun ve görsel efektlerin bir hayli doyurucu olduğu sunumda, karakterlerin kendilerine özgü hareketlerine ek olarak, araya serpiştirilmiş Fatality benzeri hareketleri de görüyoruz. Bitişe yakın bir yerde de görmeyi istediğimiz kapışma ve Scorpion ağabeyimizin ‘Get over here!’ söylemi de duyuluyor. Keyifli seyirler dileriz!

Ed Boon ve John Tobias tarafından yaratılan Mortal Kombat oyunundan esinlenilerek ortaya koyulan filmin yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken, yapım ekibinde de Todd Garner, Bennett Walsh gibi önemli isimler de bulunuyor. Senaryo ise Greg Russo ve Dave Callaham ikilisine ait. Beyaz perde uyarlamasında göreceğimiz karakterler ve canlandıran oyuncular ise şöyle: