Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge Animasyon Filmi Geliyor

Halihazırda vizyona girmesini beklediğimiz bir Mortal Kombat filmi var. Çekimleri halen devam ediyor ve 15 Ocak 2021 tarihinde vizyona girecek. Ancak ortaya bir de animasyon filmi sürprizi çıktı.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, bu yılın ilk yarısında yayınlanacak. Yani vizyona girecek olan film öncesinde sabırsızlığımızı dindirecek bir film izleyebileceğiz.

Filmin baş yapımcısı Sam Register, yapımcısı Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) ve yardımcı yapımcısı da Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) olacak. Yönetmen koltuğunda Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) oturacakken senaryosu Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans) tarafından kaleme alınacak. Ed Boon ise yaratıcı danışman olarak görev yapacak.

Filmde Mortal Kombat evrenindeki Sub-Zero, Kitana, Lui Kang, Johnny Cage, Scorpion ve Sonya Blade dahil birçok önemli karakteri göreceğiz. Hatta şimdiden birçoğu için uygun oyuncular da seçilmiş. Güncel kadro şu şekilde: