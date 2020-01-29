Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge'in İlk Fragmanı Yayında

Bizler yeni Mortal Kombat filminin vizyona girişini beklerken, geçtiğimiz günlerde bir de Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge duyurusu yapılmıştı. İlkbahar mevsiminde yayınlanacak olan animasyon filmi için oyuncular olarak sabırsızlanıyoruz. Kısa bir süre önce Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge için ilk fragman yayınlandı. Bakalım nasıl olmuş?

Hikaye olarak Ed Boon ve John Tobias tarafından yaratılan seriye dayandırılarak hazırlanan Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, nihayetinde dünyanın ve üzerinde yaşayanların kaderini belirleyecek olan Outworld ve Earthrealm şampiyonları arasındaki turnuvayı konu edinecek. Earthrealm koruyucusu Lord Raiden, diyarını Shang Tsung'a karşı müdafaa edebilmek için en büyük dövüşçüleri bir araya getirecek.

Filmin baş yapımcısı Sam Register, yapımcısı Rick Morales ve yardımcı yapımcısı da Jim Krieg olacak. Yönetmen koltuğunda Ethan Spaulding oturacakken, filmin senaryosu Jeremy Adams tarafından kaleme alınacak. Ed Boon ise yaratıcı danışman olarak görev yapacak.

Animasyon filmde göreceğimiz karakterler ve seslendirmenleri ise şöyle: