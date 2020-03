Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Mortal Kombat animasyon filmi Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge için az bir zaman kaldı. Merakla beklenen çizgi dizinin, 12 Nisan 2020 tarihinde dijital, 28 Nisan 2020 tarihinde de Blu-Ray ve DVD olarak satışa sunulacağı daha önce açıklanmıştı. Warner Bros. Animation, animasyon filmi için hem yeni fragman daha yayınladı hem de hikayeye dair ek detaylar verdi.

İsterseniz öncelikle yeni fragmanı bir izleyelim. Red Band adı altında yayınlanan yeni fragmanın yaklaşık iki dakikalık bir uzunluğu var ve sunum itibarıyla en az seri oyunları kadar kanlı bir animasyon filmi olacağını ortaya koyuyor. Hikayenin merkezinde, adı itibarıyla Scorpion var ama Johnny Cage, Sonya Blade ve Sub-Zero gibi tanıdık karakterleri görebilmek de mümkün oluyor ki duyuru yapıldığında hangi karakterlerin yer alacağını öğrenmiştik.

Hatırlayacağınız üzere Ed Boon Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge için oldukça yoğun şiddet içeriğinin olacağını söylemişti. Red Band fragmanı boyunca da birçok farklı hareketi görebiliyoruz ki bunlara Fatality hareketleri de dahil. İzlemesi çok keyifli olacak bir animasyon filmi olacağı her halinden belli oluyor.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge hikayesi

Fragmanın haricinde Warner Bros. Entertainment hikayeye dair ek detaylar da sundu. Buna göre, ailesi Sub-Zero tarafından öldürülen Hanzo Hasashi NetherRealm'a sürgüne gönderiliyor. Bu diyarda Quan Chi'ye hizmet etmesinin karşılığında ise ailesinin intikamını alması için bir fırsat sunuluyor. Quan Chi tarafından diriltilen Hanzo Hasashi, intikam için yemin ediyor.

Öte yandan, Earth diyarında ise Lord Raiden Shang Tsung'ın Outworld savaşçıları karşısında insanlığı kurtarma planı yapmaktadır. Bu bağlamda, Johnny Cage, Liu Kang ve Sonya Blade gibi elit savaşçılar bir araya getirerek oluşturduğu ekip ile bir Mortal Kombat turnuvası düzenlemeye karar veriyor.

Filmin baş yapımcısı Sam Register, yapımcısı Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) ve yardımcı yapımcısı da Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) olacak. Yönetmen koltuğunda Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) oturacakken senaryosu Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans) tarafından kaleme alınacak. Ed Boon ise yaratıcı danışman olarak görev yapacak.