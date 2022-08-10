Mortal Kombat Legends: Snow Blind Animasyonu Fragmanı Yayınlandı

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olmayı başaran Mortal Kombat, sektörde yarattığı başarının ardından beyaz perdeye de taşınmıştı. Şimdiye kadar iki tane Mortal Kombat animasyonu yapıldı. Warner Bros. Mortal Kombat serisini beyaz perdede yeniden canlandırmak için kolları sıvadı.

Scorpion's Revenge ve Battle of The Realms serilerinden sonra farklı bir hikayeye tanık olacağımız Mortal Kombat Legends: Snow Blind, Kenshi'nin maceralarına odaklanıyor.

İşte Mortal Kombat Legends: Snow Blind Fragmanı!

Hikaye oyundan da tanıyacağımız Kano karakterinin Kenshi'nin köyüne saldırmasıyla başlıyor. Fragmanda Kabal, Kira, Kobra ve Erron Black gibi oyun karakterlerine de rastlanabiliyor. Ayrıca dizide Outworld büyücüsü Shang Tsung ve Tremor'un da olması bekleniyor.

2021 yılında çıkan Mortal Kombat filminin gişede başarısız sonuçlar alması sonrasında hayranların seriye bakışını yeniden canlandırmak isteyen Warner Bros, Mortal Kombat Legends: Snow Blind animasyonunu bu yıl içinde yayınlamayı planlıyor.