Mortal Shell Beta Testi Herkese Açıldı!

Playstack ve Cold Symmetry, Mortal Shell oyununu Nisan ayı içerisinde duyurmuşlardı. Dark Souls serisinden esinlenilerek geliştirilmekte olan oyun, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor ve bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Yayıncı ve geliştirici de oyunculara çıkışından önce Mortal Shell beta testi ile oyunu deneme şansı sunuyor.

Bu haftanın başlarında yapılan duyuru ile Mortal Shell için kapalı beta testi süreci başlamıştı. Oyunun resmi sayfasından kayıt yaptıranların arasından seçilen şanslı oyuncuların katılımda bulunabildiği kapalı beta testinde Fallgrim varoşları ve Abandoned Chamber bölümlerinin oynanmasına izin verilmiş ve bir hafta sürmesi planlanmıştı.

Ancak Mortal Shell kapalı beta testi, oyunculardan Cold Symmetry beklentilerinin çok üstünde bir ilgi gördü. Bu durum karşısında Twitter üzerinden bir paylaşım yapan geliştirici stüdyo, beklentilerini aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Çok fazla kişinin kendisini dışlanmış hissetmesini gerçekten istemediklerini de sözlerine ekledikten sonra, beta testinin herkesin katılımına açıldığını müjdelediler.

We have some amazing news.



👉The Mortal Shell PC Beta is NOW OPEN for EVERYONE!



We expected demand but nothing like this. We really didn’t want so many people to feel left out. We're delighted to open the beta for everyone on PC, starting now.



Link: https://t.co/ezgVcwYGoF pic.twitter.com/hC9g5Ef5eV