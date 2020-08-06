Mortal Shell Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

Mortal Shell çıkış tarihi sonunda duyuruldu. Dark Souls serisinden esinlen bir oynanış sunan oyun, bu ay bitmeden satışa sunulacak.

Dungeonhaven adıyla geliştirilmesine başlanmış olan Mortal Shell, önemli AAA oyunlar üzerinde çalışmış olan on beş kişilik bir ekip tarafından geliştiriliyor. Söylenene göre Dark Souls serisinden esinlenilen aksiyon-rol yapma oyunu, oynanış olarak oyuncuları bir hayli zorlayacak.

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

Mortal Shell Çıkış Tarihi Ne Zaman?

PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyun, 18 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak. Mortal Shell Steam üzerinden de satışa sunulacak ama şu anlık net bir çıkış tarihi bulunuyor. Sadece 2021 yılı işaret ediliyor.

Çıkış tarihi duyurusuna ek olarak yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!