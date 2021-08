Mortal Shell - The Virtuous Cycle İçeriği Sınırlı Süreliğine Ücretsiz İndirilebilecek

Mortal Shell - The Virtuous Cycle içeriği sınırlı süreliğine ücretsiz indirilebilecek. Eğer oyuna sahipseniz, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Detaylar haberimizde.

Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Mortal Shell, 18 Ağustos 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One, 4 Mart 2021 tarihinde de Enhanced versiyonu ile PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulmuştu.

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekiyor.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisine benzer olarak stratejiye dayandırıldığı Mortal Shell oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunuluyor. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebiliyor ve karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabiliyorsunuz. Geliştirmeler yapabiliyor, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebiliyorsunuz.

PC platformunda bir yıl süreyle Epic Games Store üzerinden özel olarak satılan aksiyon-rol yapma oyunu, 18 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Steam ve GOG kullanıcılarıyla da buluşacak. Bu buluşma, güzel bir sürprizi de beraberinde getirecek.

Mortal Shell - The Virtuous Cycle Ücretsiz Olacak!

Geliştirici Playstack PC ve Konsol Başkanı Kiron Ramdewar tarafından söylenene göre, oyunun satışa sunulmasından sonra oyuncuların yoğun ilgisine karşılık hoş bir sürpriz yapmayı düşünmeye başlamışlar. Bugün ise resmi duyuru ile 18 Ağustos 2021 tarihinde, PC (Epic Games Store, GOG ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series kapsamında The Virtuous Cycle içeriğinin beş günlüğüne ücretsiz olarak indirmeye sunulacağı müjdelendi. 22 Ağustos 2021 tarihinde son bulacak olan bu promosyon sonrasında 7 euro olarak satılmaya başlanacak.

Playstack tarafından verilen detaylara göre The Virtuous Cycle, egzotik silah geliştirmelerinden tamamen yeni manevralara kadar yüzden fazla yükseltme ile Roguelike, ana oyunda da kullanabileceğiniz Hader adıyla oynanabilir yeni bir kabuk ve gerektiğinde ağır bir baltaya dönüşebilen The Axatana silahını getirecek. Bu yeni silahın her iki form için de hareket setlerinin bulunacağını söyleyelim.

Yeni Mortal Shell indirilebilir içeriği için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.