Mosaic, Bu Ay İçerisinde Konsollara da Geliyor

Raw Fury ve Krillbite Studio, Mosaic oyununun PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 23 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdular. Macera türünden hoşlanıyorsanız bu oyunu kaçırmamanızı öneriyoruz.

Geçtiğimiz ayın başlarında satışa sunulmuş olan Mosaic, şu anda PC (Steam ve GOG) ve Apple Arcade platformlarından edinebilirsiniz. Hikaye anlatımının ön planda olduğu oyunda, nüfus yoğunluğunun fazlalığı ile gittikçe genişleyen bir şehirde monoton ve yalnız bir yaşam süren ve büyük bir şirkette çalışan bir karakteri yöneteceksiniz. Ne var ki, karakterinizin rutin olarak ilerleyen yaşamındaki kritik bir günde tuhaf bir hadisenin yaşanması ile her şey bir anda değişmeye başlayacak.

Among the Sleep ile tanıdığımız Krillbite Studio tarafından geliştirilmiş olan Mosaic, yalıtılmışlık ve dev bir mekanizmanın bir parçası olmaktan duyulan korku üzerine kurulu hikayesiyle karanlık, gerçeküstü ve etkileyici bir atmosfere sahip bir macera oyunu.

23 Ocak 2020 Perşembe günü PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak olan oyunun Mosaic 1% Edition paketi şu an Steam üzerinde % 10 indirimle 42.93 TL'ye satılıyor. Bu paketin içeriğinde ana oyuna ek olarak 1 % indirilebilir içeriği ve müzik albümü bulunuyor.