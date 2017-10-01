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  4. Motiv'in Akıllı Yüzüğü Şaşırtıcı Derecede Yetenekli!

Motiv'in Akıllı Yüzüğü Şaşırtıcı Derecede Yetenekli!

Motiv'in Akıllı Yüzüğü Şaşırtıcı Derecede Yetenekli!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay proje

Akıllı teknolojilerin meyvesini sadece akıllı telefonlarda görmüyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar akıllı pompaya kadar uzanıyor. Şimdi de karşımıza sağlık aktivitelerini daha rahat görebileceğimiz bir akıllı yüzük çıktı. Motiv tarafından geliştirilen bu yüzük, kalp atış hızını ve uykuyu 24 saat boyunca izleyebiliyor.

Parmağınızda yüzükle dolaşmayı seven biriyseniz ve akıllı teknolojilere merakınız varsa, Motiv tarafından üretilen akıllı yüzük piyasaya çıktı. Geçtiğimiz hafta satışına başlanan yüzüğün iki renk seçeneği bulunuyor ve 200 dolara satın alınabiliyor. Vücut aktivitelerini takip etmenize yardımcı olan bu yüzük ile kalp atış hızı ve uykuyu izlemek 24 saat boyunca mümkün oluyor. Üstelik duş sırasında bile parmağınızdan çıkarmanıza gerek yok.

  Motiv Akıllı Yüzük

Bu yüzük hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, her zaman takılmak için tasarlanmış olması. Yani yüzük her zaman parmağınızda olmalı. Akıllı yüzüğün vücut aktivitelerinizi daha iyi takip edebilmesi için bunun gerekli olduğu söyleniyor. Şarj için çıkardığınızda ise endişelenmenize gerek yok, yüzük 60-90 dakika arasında şarj olabiliyor. Bir mobil uygulama aracılığıyla da her şeyi görebiliyorsunuz.

Şimdilik 200 dolar olan akıllı yüzük ilerleyen zamanlarda ucuzlar mı bilmiyoruz. Son derece minimal bir teknoloji olduğundan kısa sürede ucuzlamasını bekliyoruz. Başka firmaların benzer ürünler çıkarması bu süreci hızlandırabilir. Bekleyip göreceğiz.

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ETİKETLER: akıllı yüzük

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