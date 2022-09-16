Moto e22 ve Moto e22i Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları

Motorola, bir süredir merakla beklenen Moto e22 ve Moto e22i serisini tanıttı. E serisinin son bütçeli akıllı telefonu olarak tanıtılan modeller, özellikleri ve fiyatları ile kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Moto e22 ve Moto e22i Özellikleri

90Hz yenileme hızına sahip olan Moto e22, 6,5 inç ekran boyutuna sahip. HD LCD ekran ile kaliteli bir duruş yakalayan akıllı cep telefonu modeli, MediaTek Helio G37 işlemcisi ile öne çıkıyor. 26 MP arka kamera, 2 MP derinlik sensörüne sahip olmasının yanısıra 5 MP'lik ön kamerasıyla da eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

E serisinin yeni akıllı telefonları, 20:9 boy oranı ve su çentiği detayı ile şık bir tasarıma sahip. IMG PowerVR GE8320 GPU ile birleşen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G37 işlemcisiyle güçlü bir performans sergiliyor. Ön ve arka kameralı profesyonel bir kullanım sunuyor. Moto e22 ve Moto e22i pil kapasitesi ise 4020mAh. 10W şarj desteği de kullanıcıya sunulan büyük avantajlar arasında yer alıyor.

172 gram ağırlığında ve 163,95 x 74,6 x 7,99 ölçülerindeki Motorola'nın en yeni telefonları, Type-C bağlantı noktası, özel mikro SD kart yuvası ve yan tarafına yerleştirilen parmak izi tarayıcı detayları ile gelişmiş ve donanım açısından güçlü bir duruş sergiliyor. Tüm bunlara ek olarak Android 12 tabanlı MyUX'u çalıştıran Moto e22 mdeli, çift sim desteği de sunuyor. Moto e22i modeli de Android 12 Go Edition yüklü şekilde geliyor.

Her iki modelde çift sim, Wi-Fi 802.11ac, 4G, Bluetooth 5 ve GPS bulunuyor.

Fiyatları

Moto e22: 139,99 €

Moto e22i: 129,99 €

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