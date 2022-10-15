Moto E22s'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Son ayların yükselen firmalarından olan Motorola, çeşitli cihazlarla Android sektöründe yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan uygun fiyatlı E22s de firmanın yeni ürünlerinden biri. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Motor E22s'in çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Öncelikli olarak Asya pazarını hedefleyen telefon, Hindistan'da çıkış yapacak. Birçok özelliği açısından orta segment Android telefonlar arasında kullanıcıları mutlu edebilecek olan Moto E22s, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Motorola E22s Özellikleri

Helio G37 SoC işlemciden gücünü alan Motorola E22s, Android 12 ile piyasaya sürülecek. Telefonun 6,5 inç LCD 90 Hz ekranı dikakt çekiyor. 5000 mAh bataryayla satışa sunulan telefon, 10 W gücündeki şarj aleti ile sunuluyor. 16 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik selfie kamerası eşlik ediyor. Telefonun aynı zamanda 2 megapiksellik derinlik kamerası bulunuyor. 4 GB RAM ile raflarda yerini alacak olan Moto E22s, 64 GB depolama ve 1 TB microSD kart desteğine sahip.

17 Ekim'de Hindistan'da satışa sunulacak olan telefon global çapta 22 Ekim'de raflarda yerini alacak. Şimdilik Moto E22s fiyatı hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da geçtiğimiz hafta satışa sunulan ve E22s'in 50 megapiksel kameralı versiyonu olarak nitelendirilebilecek E32, 127 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Bu yönüyle Moto E22s'in 100 dolardan daha ucuza alınabileceği söylenebilir.