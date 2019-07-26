Moto E6, 5.5 inç Ekran ve Snapdragon 435 ile Duyuruldu

Motorola, giriş segmentindeki yeni telefonu Moto E6’yı duyurdu. Su geçirmez nano kaplamalı gövdeye sahip olan cihaz, 5.5 inçlik bir ekranla geliyor.

Moto E6’nın kalbinde Snapdragon 435 yonga seti bulunuyor. 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, grafik tarafında Adreno 505’i kullanıyor.

5.5 inç LCD ekranında 720 x 1440 piksel çözünürlük sunan Moto E6, ön tarafta 5MP ( f / 2.0) selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cihazında arkasını çevirdiğinizde ise f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF ile desteklenen 13MP ana kamerayla karşılaşıyorsunuz.

Gücünü 3.000 mAh bataryasından alan Moto E6, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. İlginç bir şekilde serideki bir önceki model olan E5’in 4.000 mAh bataryası bulunuyordu. Motorola’nın pil tarafında küçülmeye gitmesi, şüphesiz bazı kullanıcıların sinirlerini bozacaktır.

Moto E6, 150 dolarlık fiyat etiketi ile bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıktı. Cihazın sonraki adresi ise Kanada olacak.

Moto E6’nın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.