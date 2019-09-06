Moto E6 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola yeni akıllı telefon modelini IFA 2019'da tanıttı. Gelin hep beraber Moto E6 Plus'ın teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Moto E6 Plus Özellikleri

Moto E6 Plus, 6.1 inçlik ekrana sahip. Gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alan cihazda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 2GB RAM/ 32GB dahili depolama alanı ve 4GB RAM/ 64GB dahili depolama alanı.

Cihazın ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 13 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü.

3.000 mAh bataryadan beslenen Moto E6 Plus, 5 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelmekte. Cihazda MicroUSB portu bulunmakta.Moto E6 Plus iki renk seçeneğiyle satışa sunuluyor: parlak gri ve kiraz.

Moto E6 Plus Fiyatı

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Moto E6 Plus, Latin Amerika'da satışa sunuldu. Cihaz 139 euroluk fiyat etiketine sahip. Moto E6 Plus'ın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.