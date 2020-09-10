Moto E7 Plus özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Moto E7 Plus özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar.

Moto E7 Plus Özellikleri

6.5 inç LCD ekrana sahip olacak olan Moto E7 gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alacak. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet 8MP çözünürlüğünde kamera sensörü olacak. Arka tarafta ise 48 MP ana ve 2MP derinlik sensörü yer alacak.

E7 Plus'ın sağ tarafında özel bir Google Asistan düğmesi olacak. Akıllı telefon 200 gram ağırlığında ve bir microUSB portu üzerinden şarj olacak. Cihazda 5.000 mAh batarya bulunacak ve 10 Watt hızlı şarj teknolojisi yer alacak.

Moto E7 Plus Fiyatı

Moto E7 Plus'ın 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonun 150 dolar'dan satılacağı konuşulmakta. Akıllı telefonun ne zaman resmi olarak tanıtılacağı bilinmezliğini korumakta. Cihaz her an tanıtılabilir.

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