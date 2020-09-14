Moto E7 Plus Satışa Sunuldu! İşte Moto E7 Plus Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri ve tasarımı sızdırılan Moto E7 Plus modeli Brezilya'da sessizce piyasaya sürüldü. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli satışa sunulması ile bilrikte Motorola Moto E7 Plus'ın teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili detaylar resmen belli oldu. Cihaz sahip olduğu 5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Moto E7 Plus özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Moto E7 Plus Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ve özellikleri sızdırılan Moto E7 Plus, Brezilya'da satışa sunuldu. Cihaz satışa sunulması ile birlikte resmi teknik özellikleri belli oldu. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto E7 Plus, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 200 gram ağırlığındaki Moto E7 Plus modelinin 65,2 × 75,7 × 9,2 mm boyutlarında olduğu belirtildi. Parmak izi okuyucusu, cihazın arka kısmında yer alıyor. Motorola firmasının yeni akıllı telefonunun IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 işlemciden alan Moto E7 Plus, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Motorola'nın yeni akıllı telefon modelinin GPU tarafında Adreno 610 bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen Motorola Moto E7 Plus modeli MicroSD desteğine sahip. Cihaz sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde depolama alanı yükseltilebiliyor.

Motorola Moto E7 Plus modelinin arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda iki adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, ve micro-USB bulunuyor. 10W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Moto E7 Plus Fiyatı

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Motorola Moto E7 Plus modeli Brezilya'da yaklaşık 281 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Motorola firmasının giriş seviyesi akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.