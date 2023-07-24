Motorola'nın Bütçe Dostu Telefonu Moto G14'ün Lansman Tarihi Belli Oldu

Motorola'nın bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu Moto G14 beklediğimizden daha erken geliyor. Geçtiğimiz hafta sızdırılan cihazın önümüzdeki ay Hindistan'a geleceği doğrulandı. Hintli perakendeci Flipkart'a göre Moto G14 için ön rezervasyonlar 1 Ağustos'ta açılacak ancak henüz net bir lansman tarihi açıklanmadı.

Moto G14 Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülüyor

Yine de ön rezervasyon ile gerçek piyasa sürümü arasındaki zaman dilimi genellikle oldukça az olduğundan merakla beklenen Moto G14'ü piyasada görmemize çok bir süre kalmamış gibi görünüyor.

Moto G14'ün Hindistan'da bej, mavi, siyah ve altın olmak üzere dört farklı renkte 10.000 INR (120 $) karşılığında satın alınabileceği de bildirilmiş durumda.

Moto G14'ün Özellik Tarafında Neler Bekleniyor?

Flipkart'taki resmî web sayfasında Moto G14'ün 6.5 inç FHD+ ekrana, "güçlü" UNISOC T616 sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına (microSD ile 1TB'a kadar genişletilebilir) sahip olacağı belirtiliyor.

Kamera cephesinde, Moto G14 hem makro hem de gece görüşüne sahip 50MP kamera sistemi sayesinde fiyatına göre iyi iş çıkarıyor. Ayrıca 20W TurboPower şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, 34 saate kadar konuşma süresi, 94 saate kadar müzik çalma veya 16 saate kadar video izleme olanağı sunmayı vaat ediyor.

Flipkart tarafından onaylanan telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında IP52 su geçirmez tasarım, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, yüz tanıma ve çift SIM desteğinin yanı sıra Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler yer alıyor.

Yazılım tarafında gelirsek, Moto G14 kutudan Android 13 ile çıkacak ancak Motorola telefonun 3 yıla kadar güvenlik güncellemeleriyle birlikte Android 14'e yükseltme alacağını garanti ediyor.

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