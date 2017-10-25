Moto G5S Plus Türkiye'de Satışa Sunuldu

Moto G5S Plus, 13 MP çift arka kamerası ve birbirinden farklı özellikleri ile kullanıcılarına yaratıcı ve keyifli çözümler sunuyor.

Motorola, üstün özelliklere sahip Moto G ailesinin en yeni üyesi Moto G5S Plus cihazını Türkiye’de satışa sundu. Moto G5S Plus, yekpare metal tasarımı, 3000 mAh bataryası, 13 MP çift arka kamerası ile oldukça göz dolduruyor.

Otomatik odaklama moduna sahip olan Moto G5S Plus, kullanıcılara birbirinden farklı fotoğraf efektleri sunabiliyor. Bu bütünleşik özellikler kullanıldığında cihaz bizlere daha profesyonel fotoğraflar çekebilme olanağı sağlıyor. Moto G5S Plus ile çektiğiniz fotoğrafların arka planını değiştirebiliyorsunuz, böylelikle fotoğraflarınıza yepyeni bir görünüm kazandırmanız mümkün olabiliyor.

Moto G5S Plus Teknik Özellikleri

5,5 inç Full HD ekrana sahip olan Moto G5S Plus, hareket halindeyken de film izlemeyi mümkün kılabiliyor. Sekiz çekirdekli 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 625 işlemci kullanan Moto G5S Plus, aynı zamanda güçlü grafik özellikleri ve 4G LTE desteği ile tüm uygulamaların kesintisiz ve yumuşak bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

Moto G5S Plus, 3000mAh batarya kullanıyor. Bunun yanı sıra, TurboPower adı verilen bir şarj cihazına sahip olan cihaz, sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

Moto G5S Plus Türkiye Fiyatı

İnternet üzerinde Moto G5S Plus farklı tedarikçilerde 1099 TL'ye yaklaşan fiyatlarla satılıyor. Bunun yanı sıra cihaz, aylık taksitlerle farklı operatör mağazalarından da edinilebiliyor.