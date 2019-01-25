Moto G7 Ailesinin Detayları Motorola’nın Websitesinde Ortaya Çıktı

Motorola’nın Moto G7 ailesindeki yeni cihazlarını, ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında FCC’de görmeye başlamıştık. Bu hafta ise tanıtımı yaklaşmakta olan Moto G7 ailesindeki dört cihaz da Motorola’nın Brezilya websitesinde tüm detaylarıyla birlikte ortaya çıktı.

Daha önce edindiğimiz bilgilere ve web sitesinde paylaşılanlara göre; kısa süre sonra göreceğimiz bu dört cihaz, Moto G7 (yukarıdaki resim), Moto G7 Play (aşağıdaki resim), Moto G7 Plus ve Moto G7 Power’dan oluşuyor.

Dört cihazın da teknik özelliklerine bakıldığında, birbirlerine benzer özelliklerde olduklarını görüyoruz. Örneğin, G7’nin çoğu modelinde Snapdragon 632 işlemcisine yer veriliyor, farklı olarak sadece Moto G7 modelinde Snapdragon 636 işlemcisine yer veriliyor. Tüm telefonlar 2GB’dan 4GB’a kadar RAM seçeneklerine sahip ve 3.000mAh’lik batarya ile geliyor (sadece G7 Power 5.000mAh’lik bir batarya ile geliyor). Cihazların hepsinde hafif farklılıklar gösteren arka kamera özellikleri mevcut ve tümü 5.7 inç ila 6.24 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip.

Moto G7 Plus, Moto G7 ailesinin en üst seviyedeki cihazı olarak karşımıza çıkıyor. 2,270x1,080 piksel çözünürlüğünde 6.24 inç’lik bir ekrana sahip olan Moto G7 Plus, gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. 4GB RAM’e sahip olan cihazda 64GB depolama alanı bulunuyor. 3.000 mAh’lik bir batarya ilen gelen telefonda ayrıca 16 megapiksellik bir ön kamera, arka bölümde bir parmak izi okuyucu ve Android Pie işletim sistemi yer alıyor.

Motorola’nın, Şubat ayının başlarında düzenleceği bir etkinlikte Moto G7 ailesindeki dört cihazı da tanıtması bekleniyor. Fiyatları ve nerede satışa çıkarılacakları gibi bilgiler de dahil olmak üzere, bu cihazlar hakkındaki tüm detayları Şubat ayında öğreneceğimizi umuyoruz.