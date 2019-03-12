Moto G7 Power ve Moto G7 Play’in Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi Moto G7’yi tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Motorola, şimdi de Moto G7’nin versiyonları hakkındaki detayları paylaştı.

Moto G7 Power Özellikleri ve Fiyatı

Moto G7 Power, tek şarjla üç güne kadar dayanabilen 5000mAh değerinde büyük bir batarya sunuyor. 1570 x 720 çözünürlüğünde 6.2 inçlik çentikli bir ekrana sahip olan telefon, ön tarafta 8 megapiksel bir kameraya ev sahipliği yapıyor. G7’nin arkasında ise 12MP + 12MP çift kamera kurulumu bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alan cihaz, 3GB RAM ve 32GB depolama alanıyla geliyor. Su geçirmez bir kaplamaya sahip olan telefon, Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor.

Moto G7 Play Özellikleri ve Fiyatı

Moto G7 Play ise 5.7 inç büyüklüğündeki çentikli ekranında 1512 x 720 çözünürlük sunuyor. Önde 8 megapiksel selfie kamerası, arkada ise 13MP + 13 MP çift kamera kurulumuna sahip olan telefon, 1.8GHz hızında Snapdragon 632 yonga seti ile donatıldı.

2GB RAM, 32GB depolama alanı, bir microSD kart yuvası ve 3000mAh bataryaya sahip olan Moto G7 Play, Moto G7 Power gibi Android 9 Pie kullanıyor.

Moto G7 Power, Motorola’nın kendi web sitesi, Amazon, Best Buy, B & H gibi ABD’li perakendeciler için 15 Mart’ta ön siparişe açılacak. 22 Mart’ta lanse edilecek olan cihaz, 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Ailenin bir diğer üyesi olan Moto G7 Play ise 29 Mart’ta itibaren ön siparişe açılacak. Amazon, Best Buy, B&H ve Motorola gibi perakendecilerde satılacak olan cihaz, sadece 199 dolar olacak.