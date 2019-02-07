Moto G7 Serisi Özellikleri ve Fiyatlarıyla Beraber Tanıtıldı

Motorola’nın orta ve alt kesim için uygun Moto G7 serisinin özellikleri ve fiyatları resmi olarak açıklandı. Seride yer alan dört akıllı telefon, özellikleri ve fiyatları bakımından orta ve alt kesime hitap edecek şekilde ikiye ayrılıyor.

Moto G7 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Moto G7 Plus, serinin en güçlü modeli olarak kendini gösteriyor. 6.24 inçlik ekranda 2270x1080 piksel çözünürlük sunan telefonun ön kısmında çentik tasarımı bulunuyor. Serinin en güçlü modeli, Snapdragon 632 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Arka tarafında 16 ve 5 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera bulunan telefonun ön kısmında ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Arka kamerayla 4K video çekilebiliyor. Enerji ihtiyacını 3000 mAh kapasiteli pilden alan akıllı telefonun batarya kapasitesi göze küçük gelse bile hızlı şarj sayesinde 15 dakika şarj ile 12 saat kullanım mümkün oluyor. Moto G7 Plus modeli 300€ fiyatıyla Avrupa odaklı satışa çıkacak.

Moto G7 Özellikleri ve Fiyatı

Moto G7, serinin en güçlü modelinin bir alt mertebesinde yer alıyor. 6.2 inçlik ekranında 2270x1080 piksel çözünürlük sunan telefon, karşımıza yine ön kısmında yer alan çentik tasarımıyla çıkıyor. Biraz daha alt kesime hitap eden telefon, Snapdragon 632 yonga setinden güç alıyor. Yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Arka tarafında 12 ve 5 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera bulunan telefonun ön kısmında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 4K video kayıt özelliği bu modelde de devam ediyor. 3000 mAh kapasiteli batarya serinin en güçlü modeline kıyasla daha düşük bir hızlı şarj özelliğine sahip. Moto G7 modeli 300$ fiyatla ABD odaklı satışa çıkacak.

Moto G7 Power Özellikleri ve Fiyatı

6.2 inçlik ekranında 720x1520 piksel çözünürlük sunan model, daha çok batarya üzerine yoğunlaşan bir telefon olarak nitelendiriliyor. Snapdragon 632 yonga setinden güç alan modelde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.

12 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya, 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kameraya ve 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefonun bataryası nedeniyle kasa kalınlığının daha da artış gösterdiği gözleniyor. Moto G7 Power, 250$ fiyatla satışa çıkacak.

Moto G7 Play Özellikleri ve Fiyatı

5.7 inçlik ekranda 720x1512 çözünürlük sunan telefon, serinin en düşük özelliklerine ve fiyatına sahip telefonu olarak nitelendiriliyor. Arka tarafında 13 megapiksel çözünürlükte, ön tarafında 8 megapiksel çözünürlükte kamera bulunuyor.

Telefonun ön tarafında yine bir çentik tasarımıyla karşılaşıyoruz. Snapdragon 632 yonga setinden güç alan telefonun yonga setine 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon, 200$ fiyatla satışa çıkacak.