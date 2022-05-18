Motorola Yeni Telefonu Moto G71s'i Piyasaya Sürdü

Yaklaşık 2 ay önce Motorola'nın 2022 yılı boyunca çıkaracağı tam 19 telefonluk yol haritası sızdırılmıştı. Bu listeyi takriben birkaç farklı telefon kimi zaman bölgesel kimi zaman küresel olarak piyasaya sürüldü. Bugün ise Motorola'nın bir yeni telefonu Moto G71s, Çin'de raflardaki yerini aldı.

Lenovo'nun Motorola markası Çin'de yeni bir akıllı telefonu daha piyasaya sürdü. Moto G71s adlı cihaz, marka ile China Mobile arasındaki işbirliğinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Moto G71s'e yakından baktığımızda cihazın Moto G82 5G'den neredeyse hiçbir farkı olmadığını görebiliyoruz. Belki de bu yeni akıllı telefon Çin pazarı için yeniden markalanmış bir telefondan ibaret olabilir. Dev şirketler özellikle son zamanlarda bölgesel çıkardıkları telefonları yeniden markalayarak farklı isimlerle farklı bölgelerde piyasaya sürebiliyorlar.

Moto G71s, Moto G82 5G ile elbette fazlasıyla benzer, keza aynı tasarıma da sahip ancak teknik özellik noktasında daha iyi özelliklere sahip. G71s, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,6 inç OLED ekranla geliyor. Ekran %100 NTSC renk gamı, 5.000.000:1 yüksek kontrast oranı, HBM güneş ışığı ekranı, global DC karartma desteği ile birlikte geliyor ve SGS Çift Göz sertifikası ile korunuyor. Moto G71s, 128 GB dâhili depolamanın yanı sıra 8 GB RAM'le destekleniyor. İşlemci tarafında ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 695 çıkıyor. G82 5G ise yalnızca 6 GB RAM seçeneğine sahipti.

Fotoğraf noktasında ise Moto G71s, arka panelin sol üst köşesinde dikey olarak hizalanmış üçlü bir arka kamera ünitesine sahip. Kamera tasarımı, her sensörün vurgulu bir halkaya sahip olmasıyla cihaza farklı bir güzellik katıyor. Ana sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ve dördü bir arada piksel gruplama desteğine sahip 50 MP'lik bir sensörden oluşuyor. Ana kamera ayrıca 8MP 121° süper geniş açılı sensör ve 2MP 4cm makro sensör tarafından destekleniyor. Cihaz, süper görüntü kalitesi ve Vloglar için ikili sahne çekimi gibi görüntü işlevlerini de destekliyor. Selfieler içinse 105° görüş alanına sahip 16MP ön kamera bulunuyor.

G82 5G'deki 30W hızlı şarj desteğinden biraz daha yüksek olan 33W hızlı şarj desteğinin yanı sıra 5000mAh pil ile gelen Moto G71s, Android 12 tabanlı MYUI 3.0 işletim sistemi ile Çin'de 1699 yuan (252$) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Meteorite Black ve White Lily renkleriyle satışa sunulan telefonun küresel pazarda da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Moto G71s Özellikleri