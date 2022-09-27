Moto G72'nin görüntüleri sızdırıldı. Görüntüler yakında ortaya çıkacak telefona ön bakış atmamızı sağlıyor. Akıllı telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G71'in halefi olarak gelecek. Ek olarak cihazın yakın zamanda duyurulan Moto G62'nin yükseltilmiş bir varyantı olması bekleniyor.

Sızdırılan görüntüler, popüler Onleaks tarafından PriceBaba ile iş birliği içinde paylaşıldı. Tasarım açısından akıllı telefon, merkeze hizalanmış delikli bir oyuğa ve kompakt bir form faktörüne sahip. Arka panelde üç sensörü barındıran kare bir kamera ünitesi var.

Daha yakından bakıldığında cihazda sensörün varlığını doğrulayan 108 MP'lik bir metin görünüyor. Ayrıca telefonda ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi de bulunacak. Görüntüler Moto G72'yi Mavi, Gümüş ve Siyah renklerde ortaya koyuyor.

Moto G72 Özellikleri (Söylenti)

Sızan görsellerin yanı sıra Moto G72'nin 6,5 inç AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Arkada 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik lenslerine ve 16MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. İşlemcisiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

Bununla birlikte akıllı telefonun 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleneceği bildiriliyor. Cihazın 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte gelmesi ve kutudan Android 12 ile çıkması bekleniyor.