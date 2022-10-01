Motorola Moto G72 Özellikleri Belli Oldu

Son yıllarda Android telefon sektöründe artık yeni bir oyuncunun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çinli yatırımcıların satın alımından sonra eski şöhretini yeniden kazanmaya başlayan Motorola, ard arda çıkardıkları hem orta hem de üst segment Android telefonlarla kullanıcılardan beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın orta segment telefonlarından biri olan ve yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlandıkları Motorola Moto G72'nin özellikleri belli oldu.

Uygun fiyatıyla ve vadettiği yüksek performansla öne çıkan Moto G72'nin lansmanının 3 Kasım'da yapılacak etkinlikle olması bekleniyordu. Ancak etkinlik öncesinde telefonun çoğu özelliği belli oldu.

Moto G72 Özellikleri

Telefona gücünü veren MediaTek G99 işlemci, sahip olduğu 6 nm mimarisiyle yüksek performans sağlıyor. Aynı zamanda işlemcide bulunan 2 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2 GHz Cortex-A55 çekirdek, çoklu ve tekil işlemlerde daha iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor. Geekbench testine sokulan işlemcinin çoklu çekirdek testinde aldığı 1872 puan ile iyi bir noktaya yerleştiği görülebiliyor.

6.55 inç FHD+ çözünürlüğe sahip ekranı, telefonun diğer dikkat çeken özelliklerinden biri. 1.300 nit parlaklık sunabilen bu ekranın 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. 10 bit pOLED ekran teknolojisini kullanan telefonda HDR10 desteği de yer alıyor.

Üç adet lensten oluşan arka kamera setinini içerisinde 108 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise bizleri f/2.45 açıklığa sahip 16 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor.

Moto G 72'nin RAM tarafında ise 6 ve 8 GB LPDDR4X olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Telefonun 128 GB depolama seçeneğiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Android 12 yüklü olarak gelecek telefonda 5.000 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Motorola Moto G72 fiyatı, Hindistan'daki çıkışına göre 14.990 rupi yani yaklaşık olarak 180 dolar olacak.