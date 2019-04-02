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Moto G8 veya Moto P40, Üçlü Kamera Kurulumuyla Gelebilir

Moto G8 veya Moto P40, Üçlü Kamera Kurulumuyla Gelebilir
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Akıllı telefon üreticileri arasında yaşanan kamera savaşlarında yeni bir cephe daha açılmaya hazırlanıyor. ABD merkezli teknoloji devi Motorola, Moto G8 veya Moto P40 Note modelinde ilk kez üçlü kamera kurulumu sunmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2002 yılında tanıtılan Nokia 7650 modeli ile gördüğümüz telefon kameraları, aradan geçen 17 senede muazzam bir ilerleme kaydetti. Bugünlerde bırakın iki kamerayı, üçlü kamera kurulumları bile yeterli görülmemeye başlandı. 

Eskiden tasarım konusunda birbirleriyle yarışan akıllı telefon üreticileri, artık kamera yapılandırmasında birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Çinli şirketlerin ön cephelerde olduğu bu savaşta Motorola da yerini almaya hazırlanıyor.

Daha çok OnLeaks olarak bilinen teknoloji gurusu Steve H. McFly'a göre Moto G8 veya Moto P40 Note / Power, Motorola’nın üçlü kamera sistemine sahip ilk telefonu olacak.

Motorola’nın yeni akıllı telefonlardaki tek yenilik üçlü kamera kurulumu olmayacak. McFly’ın Twitter hesabından paylaştığı görsellerde, Moto G8 veya P40 Note’un delikli ekran tasarıma sahip olduğu görülüyor. Telefonunun sol üst köşesine konumlandırılan deliğin kaç megapiksellik bir kameraya ev sahipliği yapacağı ise henüz belli değil.

MOTO G8

Moto P40 Note’un ya da diğer ismiyle P40 Power’ın Snapdragon 675 işlemci, 6GB RAM ve  64 / 128GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Bu özellikler, P40 modeliyle neredeyse aynı. Fakat iki cihaz arasında fark, batarya tarafında kendini gösterebilir. Zira şirketin telefonu "Power" olarak isimlendirmesi, cihazın çok daha büyük bir bataryaya sahip olabileceğini gösteriyor.

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