Moto G8 veya Moto P40, Üçlü Kamera Kurulumuyla Gelebilir

Akıllı telefon üreticileri arasında yaşanan kamera savaşlarında yeni bir cephe daha açılmaya hazırlanıyor. ABD merkezli teknoloji devi Motorola, Moto G8 veya Moto P40 Note modelinde ilk kez üçlü kamera kurulumu sunmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2002 yılında tanıtılan Nokia 7650 modeli ile gördüğümüz telefon kameraları, aradan geçen 17 senede muazzam bir ilerleme kaydetti. Bugünlerde bırakın iki kamerayı, üçlü kamera kurulumları bile yeterli görülmemeye başlandı.

Eskiden tasarım konusunda birbirleriyle yarışan akıllı telefon üreticileri, artık kamera yapılandırmasında birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Çinli şirketlerin ön cephelerde olduğu bu savaşta Motorola da yerini almaya hazırlanıyor.

Daha çok OnLeaks olarak bilinen teknoloji gurusu Steve H. McFly'a göre Moto G8 veya Moto P40 Note / Power, Motorola’nın üçlü kamera sistemine sahip ilk telefonu olacak.

As pointed out by some of you, this one might in fact be the #Motorola P30 Power aka Motorola One Power aka Motorola P30 Note successor and if so, likely be called #MotorolaP40Power aka #MotorolaP40Note aka whatever... Sucha messy naming sheme... 😒