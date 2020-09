Moto G9 Plus Tanıtıldı! İşte Moto G9 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Moto G9 Plus, geçtiğimiz günlerde Avrupalı operatör Orange Slovensko'nun web sitesinde listelenmişti ve bu durumun neticesinde cihazın özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmıştı. Motorola, düzenlediği bir etkinlikte Moto G9 Plus isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Motorola tarafından gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte cihazın resmi teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Brezilya'da piyasaya sürülen Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Moto G9 Plus Özellikleri

6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G9 Plus, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. Ekranın sol üst köşesinde ön kamera için bir delik bulunuyor. Bu durum birçok kullanıcının hoşuna gitmeyebilir. 223 gram ağırlığındaki cihazın 170 x 78.1 x 9.7 milimetre boyutlarında olduğu belirtildi.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 730G işlemciden alan Moto G9 Plus, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Motorola'nın yeni akıllı telefon modelinin GPU tarafında Adreno 618 bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen Moto G9 Plus'ta parmak izi okuyucu cihazın yan kısmında yer alıyor.

Moto G9 Plus, modelinin arka kısmında L şeklinde dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

30W TurboPower hızlı şarj teknolojisine sahip olan Moto G9 Plus modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli, HDR10 desteğine sahip Max Vision ekrana sahip.

Moto G9 Plus Fiyatı

İki farklı renk seçeneğine sahip olan Moto G9 Plus, Brezilya'da yaklaşık 470 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Motorola, Moto G9 Plus modelinin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Motorola'nın yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Moto G9 Plus ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.