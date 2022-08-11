Samsung'un Katlanabilir Telefon Pazarındaki Rakibi Moto Razr 2022 Tanıtıldı

Bekleyiş sona erdi, Motorola nihayet Moto Razr 2022'yi piyasaya sürdü ve telefon Samsung'un katlanabilir telefonlarının en büyük rakibi olarak piyasadaki yerini aldı. Moto Razr 2022, imza niteliğindeki kapaklı tasarımı koruyor ve geliştirilmiş bir ekran, çift kamera ve bir amiral gemisi işlemci ile geliyor.

Ekranın köşegeni, öncekiyle aynı olan 6.7" inç boyutuyla da aynı ancak benzerlikler burada bitiyor. Yeni OLED panel, katlandığında tamamen kapanması için bükülebilen daha iyi bir menteşeye sahip. Ekran HDR10+ destekliyor ve 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca Motorola, 32MP ön kamerasında kullandığı delikli tasarımı da tanıttı.

Ana kamera, 50MP 1/1.55" sensöre ve Edge 30 Pro ve S30 Pro'da kullanılanla aynı OIS'e sahip. İkinci kamera ise 121 derece FOV'a sahip 13MP ultra geniş açılı bir kamera. Önceki iki Moto Razr telefonunda Snapdragon 7xx serisi işlemciler vardı ancak Moto Razr 2022, amiral gemisi Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle birlikte geliyor.

Diğer özellikler arasında RAW çekim desteği, bazı uygulamaları dış ekranda da çalışacak şekilde yeniden tasarlayan MyUI 4.0 arayüzü, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve DC dimming gibi özellikler yer alıyor.

Moto Razr 2022, şirketin Çin web sitesinde yalnızca tek bir renkte ön sipariş için mevcut durumda, o da siyah. Fiyatlar 8/128 GB için 5,999 CNY (890$), 8/256 GB için 6,499 CNY (965$) ve 12/512 GB için 7,299 CNY (1,085$) şeklinde. Bu da Samsung'un katlanabilir telefonlarına kıyasla daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Motorola'nın telefonu diğer pazarlara ne zaman getireceğiyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Moto Razr 2022 Özellikleri