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Efsane Telefon Moto Razr, Katlanabilir Ekranlı Modeliyle Geliyor

Efsane Telefon Moto Razr Katlanabilir Ekranlı Modeliyle Geliyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Motorola, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürdüğü ikonik telefonu Moto Razr’ın katlanabilir ekranlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Apple’ın iPhone’ları akıllı telefon piyasasını ele geçirmeden önce önemli bir yere sahip olan Moto Razr, 15 yıllık bir aranın ardından geri dönüyor.

Wall Street Journal, Motorola’nın katlanabilir ekranlı telefon piyasasına ikonik modeli ile adım atacağını yazıyor. 

Habere göre, Motorola’nın ana şirketi Lenovo, söz konusu cihazı ABD’de piyasaya sürmek için telekomünikasyon devi Verizon ile işbirliği yapıyor. Bu, iki şirketin ilk ortaklığı olmayacak. Motorola, 2011 yılında Verizon ile birlikte Droid Razr adındaki akıllı cihazını piyasaya sürmüştü. 

motorola katlanabilir ekranlı telefon

WSJ, katlanabilir ekranlı Moto Razr’a ilk bakışımızı şubat ayı içerisinde atabileceğimizi söylüyor; ancak cihazın lansman tarihi henüz belli değil.

Motorola, geçtiğimiz yıl katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon patenti almıştı.  Ayrıca Lenovo'nun genel müdürü Yang Yuanquig, Razr modelinin geri dönüş yapabileceğini ifade etmişti.

Çinli teknoloji devi Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren şirket, telefon nostaljisi yapan tek marka değil. Bir dönemin en popüler telefon üreticisi olan Nokia, ikonik modelleri Nokia 3310 ve Nokia 8110 cihazlarının yeni versiyonlarını geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürmüştü. 

İlk kez 2004 yılında satışa sunulan Moto Razr, tam 140 milyon adet satmıştı. Bu nedenle telefonunun katlanabilir ekranlı modelinin aynı başarıyı sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek bir hayli ilginç olacak. 

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