Moto Watch 100 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Kanada merkezli eBuyNow, 2020 yılının başında Motorola ile bir lisans anlaşması yaparak Moto 360 (Nesil 3) modelini piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni planları dahilinde söz konusu modelin halefi olmaya hazırlanan Moto Watch 100 oldukça yakın bir zamanda raflarda yerini alabilir.

Moto Watch 100 Nasıl Olacak?

21 Ekim tarihli yeni bir yatırımcı basın açıklamasına göre Moto Watch 100, şirketin en yeni akıllı saat modeli olacak ve giriş seviyesinde bir fiyat noktası ile birinci sınıf deneyim sunacak. Üstelik yeni modelin üretiminin Kasım 2021 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Yeni modelin planlanmasına yönelik detaylar aslında bu yılın başına kadar uzanıyor ve başlangıçta Moto G ismi ile Haziran 2021 tarihinde satışta olması bekleniyordu. Muhtemelen yarı iletken sıkıntısının etkileri, üretimi biraz daha geriye kaydırmış olabilir.

Elimizdeki detaylar ile devam ettiğimizde yuvarlak forma sahip bir ekran ve sağda konumlandırılmış iki adet oval düğme görüyoruz. Mevcut modelin aksine navigasyon için bezel barındırmayan modelin, WearOS ile kutudan çıkması oldukça olası gözüküyor.

355 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelecek olan modelin Phantom Black ve Steel Silver olmak üzere iki adet renk seçeneği olacak: Phantom Black alüminyum kasa ile satışa sunulacakken, Steel Silver paslanmaz çelik malzeme yapısına sahip olacak.

Bu arada ürün yol haritası dikkate alındığında yakın bir dönemde Moto Watch 100S ve Moto Watch 200 ile karşılaşmayı bekliyoruz. Her ikisi de orta seviyede konumlanan ürünler olarak gelecek seneden itibaren satışa sunulacak. Moto Watch 100 ise bu yıl bitmeden raflarda yerini almalı.