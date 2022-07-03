Moto X30 Pro 3 Farklı Kamera Lensi ile Gelecek

Motorola'nın yeni amiral gemisi Moto X30 Pro hakkında detaylar gelmeye başladı. Güçlü bir cihazla güçlü bir başlangıç yapmak isteyen firma, Android tarafında dengeleri bozmaya geliyor.

Özellikle yeni geliştirdikleri kamera modülüyle dikkat çeken telefon şimdiye kadarki en iyi Android kamerasına sahip olabilir. İşlemci tarafında da kesenin ağzını açan Motorola, şimdiye kadar mobil cihazlar için üretilmiş en güçlü işlemcilerden olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile birlikte gelecek. Dikkat edin, bu bir fiyat performans canavarı değil. Bu telefon sadece canavar!

35mm, 50mm, 85mm: Hepsi Aynı Yerde

Moto X30 Pro'da kullanılacak kamera modülü, firmanın geliştirdiği son teknolojileri içeriyor. En iyi kameralı Android telefonlar listelerini yıkıp geçmeye hazırlanan telefon, 200 megapiksellik Samsung sensörüyle birlikte gelecek.

Telefonun kamera kısmında en çok ilgi çeken şey ise 3 farklı lensin aynı anda kullanılması oldu. 35mm ana, 50mm portre ve 85mm telefoto olmak üzere 3 farklı lens içeren telefon, kullanıcılarına daha önce görülmemiş kalitede fotoğraflar çekme imkanı sağlayacak. Ayrıca Galaxy S22 Ultra'ya benzer bir şekilde 100x yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı düşünülüyor.

200 megapiksellik kamerasıyla Moto X30'un temmuz ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.