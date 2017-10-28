Moto Z 2018 Tanıtıldı!

Motorola'nın gündeminde yeni Moto Z2 olduğunu sanıyorduk ancak bugün şirket Çin'de yeni bir model çıkardı. Moto Z 2018 adıyla gelen yeni cihaz, şirketin mobil pazardaki 45.yılına özel olarak çıkarıldı ve sadece Çin'de piyasaya sürüldü.

Moto Z2 Force'un "45. yıla özel" sürümü olarak çıkarılan Moto Z 2018, Moto Z2 Force'a göre yazılım ve tasarım konusunda farkını ortaya koyuyor. Şirket tarafından, arka kapaktaki altın tasarımlı logonun ve ilk çıkarılan cihaza saygı olarak tasarımsal değişiklerin yapıldığı ifade edildi.

Moto Z 2018'in teknik özellikleri ise gerçekten tatmin edici seviyede. 2K çözürlüğündeki 5.5 inç AMOLED ekrana Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti güç veriyor. Seçeneğe göre 4 veya 6GB RAM kapasitesinde olacak cihaz, 128GB dahili hafıza ile kullanıcıları karşılayacak. Ayrıca Moto Z 2018 önceki MotoMod'lar ile uyumlu olarak çalışacak.

Arkada çift 12MP ve önde 5MP kameraya sahip olan cihaz, 2750 mAh batarya barındırıyor. Bunlara ek olarak 9999 Yuan (1500 dolar) fiyat etiketiyle 6 Kasım'dan itibaren Çinli müşterilere satılacak.