İstanbul Valiliği Açıkladı: Motokuryelere Trafiğe Çıkma Yasağı!

Bugün İstanbul genelinde beklenen kuvvetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Merkezi tarafından uyarı yapılmıştı. Uyarılar ve önlemler çerçevesinde motokuryeler için bir karar alınıp alınmayacağı merak edilirken, İstanbul Valiliği'nden beklenen açıklama geldi.

İstanbul Valisi Kararı Twitter'dan Duyurdu

Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

Gün boyunca devam etmesi beklenen ve yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin edilen kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği motokuryelerin, elektrikli scooter'ların ve motosikletlerin bugün saat 18.00'den itibaren trafiğe çıkışını yasakladı.

Bugün itibariyle etkisini göstermesi beklenen kar yağışının Salı ve Çarşamba günü etkisini artırması bekleniyor. Perşembe günüyle birlikte ise kar yağışının etkisinin azalacağı düşünülüyor. Vatandaşların gerek seyahat gerek iş planlarını bu doğrultuda yapması tavsiye ediliyor.