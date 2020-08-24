Motorala Moto G9 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Motorola Moto G9 özellikleri ve fiyatı duyuruldu. İşte Motorola Moto G9 özellikleri ve fiyatı.

Motorola Moto G9 Özellikleri

Motorola Hindistan'da Moto G9 serisi altındaki ilk telefonu olan Moto G9'u sessizce tanıttı. Yeni cihaz, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Moto G8'in yerini aldı. Moto G9, 6,5 inç HD+ çözünürlüklü ekrana sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 662 yonga setinden almakta.

Akıllı telefonun ön kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise 48MP ana sensör, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryadan beslenen cihaz 20 Watt hızlı şarj teknolojisini de üzerinde barındırmakta.

Moto G9, Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Motorola'nın diğer yeni telefonlarında olduğu gibi Moto G9'da da özel bir Google Assistan düğmesi bulunuyor . Yazılım cephesinde, Moto G9 Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Motorola Moto G9 Fiyatı

Akıllı telefonun fiyatının 159 dolar olduğu bilgisi paylaşıldı. 159 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 1.169 TL'ye tekabül etmekte. Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.