Motorine Zam Geldi: 17 Aralık Motorin Fiyatları

Benzinin zamlanması, motorine de yansıdı. 17 Aralık itibarıyla motorin fiyatlarında zam bekleniyor. İşte detaylar!

Motorine Zam Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Son günlerde akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik durumu, depo dolum fiyatlarına da yansımaya başladı. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen zammın ardından motorin için de bekleniyor.

Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen indirim, yeni zamla birlikte neredeyse anlamsız hale geldi.

Motorine Zam Geldi

17 Aralık Motorin Fiyatları

Dün benzin fiyatlarına gelen 1,07 TL'lik zam sonrasında motorin fiyatlarında da artış gözlemlendi. Yeni motorin zam düzenlemesiyle birlikte fiyatlarda ortalama litre başına 1,70 TL'lik bir artış bekleniyor.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: 

  Benzin(lt) Fiyatı* Motorin(lt) Fiyatı*
İstanbul 22.75 TL 18.51 TL
Ankara 22.95 TL 18.74 TL
İzmir 23.02 TL 18.72 TL

*Fiyatlar; il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterebilir.

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