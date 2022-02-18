Motorola’nın 194 Megapiksel Kameralı Telefonu İçin Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Daha önce de oldukça ses getiren Motorola’nın yeni amiral gemisi, özellikle 194 megapiksellik kamerası ile dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla Evan Blass tarafından son görselleri paylaşılan Motorola Frontier, kavisli kenarlara sahip ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Snapdragon 8 Gen 1 ‘Plus’ işlemcisinden gücünü alan telefon, ne yazık ki Türkiye’de satışa çıkmayacak.

194 Megapiksellik Kamerası ile Takdir Topluyor

Telefonun arka kısmında daha önceleri 200 megapiksel olarak ortaya atılan kamera çözünürlüğü aslında 194 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Telefonun arka kısmında yer alan ana kameranın hemen yanında yer alan ‘194 megapiksel’ ibaresinden telefonun çözünürlüğü net bir şekilde ifade ediliyor.

Motorola Frontier ile ilgili olarak daha önce sızdırılan verilerde; cihazın 20:9 6,67 inç FullHD+ 144 Hz OLED ekrana sahip olduğundan bahsedilmişti. Kutusundan Android 12 ile çıkacak olan Frontier, arka kamerasında 194 megapiksellik kameraya sahipken, ön kamerasında ise tam 60 megapiksel selfie kamerası taşıyacak.

Motorola Frontier’in bu devasa kamerası Samsung imzası taşıyor. Ancak çok büyük bir lens ile gelen bu telefon, kullanıcılara yüksek fotoğraf kalitesini tek başına çözünürlük ile sağlayacaklarının garantisini vermiyor. Gerçekten iyi bir fotoğraf kalitesi için algoritmalar ile işlenmesi ve sağlam ISP’ler ile desteklenmesi gerekiyor.

8+128GB, 8+256GB ve 12+256GB RAM / depolama seçenekleri ile sunulacak cihazın, arkasındaki 194 megapiksel ana kameraya 50 megapiksel geniş açı + 12 megapiksel 2x telefoto kamera eşlik edecek. Parmak izi sensörü ile gelen Motorola’nın amiral gemisi, 4500 mAh pil gücüne sahip olacak ve kablo ile 125W, kablosuz ise 50W şarj imkanı sunacak.

Edinilen bilgilere göre Motorola’nın bu yeni amiral gemisi Temmuz ayında satışa çıkarılacak.