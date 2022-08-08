Motorola 3 Yeni Telefonunun Çıkış Tarihini Açıkladı

Motorola başlangıçta yeni amiral gemisi telefonlarını 2 Ağustos'ta Çin'de piyasaya sürmeyi planlamıştı. Lenovo'nun sahibi olduğu marka, etkinliği bilinmeyen bir nedenle iptal etmek zorunda kaldı. Marka tarafından yayınlanan son fragmanlar, şirketin 11 Ağustos'ta Çin'deki etkinliği yeniden planlayacağını öne sürüyor.

Bugün Motorola, Moto X30 Pro, Moto S30 Pro ve Razr 2022 kapaklı telefon olmak üzere üç cihazı 11 Ağustos'ta yerel pazarda duyuracağına dair resmî bir onay yayınladı.

Moto X30 Pro Teknik Özellikleri (beklenen)

Moto X30 Pro, 6.8 inç OLED FHD+ 144Hz ekrana, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM'e ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. 60MP ana kamera ve 200MP (ana) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) üçlü kamera ünitesine sahip olacak. 125W hızlı şarjlı 5.000mah pil barındıracak. Bu cihaz Motorola Edge 30 Ultra olarak yeniden markalanacak.

Moto S30 Pro Teknik Özellikleri (beklenen)

Moto S30 Pro, 6.55 inç OLED FHD+ ekranla gelecek. Snapdragon 888 Plus işlemciye, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM'e ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. 68.2W hızlı şarj desteği ile 4.720mAh pilden gücünü alacak. S30 Pro'nun kamera ünitesi şimdilik belirsiz. Motorola Edge 30 Fusion olarak yeniden markalanması da muhtemel.

Moto Razr 2022 Teknik Özellikleri (beklenen)

Moto Razr 2022, 6.7 inç katlanabilir AMOLED FHD+ 120Hz ekran ve 2.65 inç OLED kapak ekranı ile gelecek. 32MP ön kamera ve 50MP (ana) + 13MP (ultra geniş) çift kamera ünitesine sahip olacak. Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli cihaz, 33W hızlı şarj desteğine sahip 3.500mAh pil barındıracak. 18 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile gelecek.

Bu 3 cihazın da Çin'de 11 Ağustos akşamına kadar satışa çıkması bekleniyor. Küresel pazarda ne zaman yer alacakları şimdilik belirsiz.