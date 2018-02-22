Motorola, Akıllı Telefon Bağımlılığını Doğruladı

ABDli telefon üreticisi Motorola, akıllı telefon bağımlısı olduğumuzu bir kez daha doğruladı. 'Telefon-yaşam dengesi' isimli anketinde Harvard Üniversitesi'yle çalışan Motorola, sonuçları kullanıcılarla paylaştı.

Akıllı telefon bağımlılığını raporlamak ve bu anlamda fikirler yürütmek adına bir anket hazırlayan Motorola, bu anketinde pek çok detaya yer vermeyi ihmal etmemiş. 'Telefon-yaşam dengesi' anketi için Harvard Üniversitesi'nden Dr. Nancy Etcoff ve Massachusetts Genel Hastanesi Psikiyatri Bölümü ortaklığında sürdürülen anket, bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından yayınlandı. Anket içerisinde genel olarak telefonların yaşantımıza olan etkileri ele alındı ancak araştırmaya kaç kişinin katıldığı belirtilmedi.

Ankete katılan kişilerden yüzde 33'ü akıllı telefonu insanlarla etkileşime geçmek için kullandıklarını ifade ettiler. Orta yaş grubundaki (1990 ve 2000'liler) yüzde 53'lük bir kitle ise telefonlarının en iyi arkadaşları olduklarını dile getirdiler. Bu anlamda orta yaş grubundaki kişilerin arkadaşlık kurma konusunda sıkıntı çektikleri öne sürüldü.

Ancak ankete katılanlarıdan yüzde 61'i telefondan ayrı yaşamayı istediklerini, katılımcıların birçoğu ise telefonu daha az kullanmayı hedeflediklerini ifade ettiler. Ayrıca telefonların kişiler üzerinde üç farklı sorunu ortaya koyduğu da açıklandı. Örneğin; anketteki kişilerin yüzde 50'si gelen bildirimleri sık sık kontrol ettiklerini ve bunun bir ihtiyaç haline döndüğünü belirtti. Ayrıca bazı kişiler de telefonlarını kaybettiklerinde paniklediklerini itiraf etti.

Bu bağımlılığı azaltmak isteyen Motorola, diğer şirketlerle de işbirliği yapacağını dile getirdi.