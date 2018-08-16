Motorola, Android 9.0 Pie Güncellemesini Alacak Telefonlarını Açıkladı

Motorola, Android 9.0 Pie final sürümünün yayınlanmasının ardından Android 9.0 güncelleme planlarını açıklayan ilk isimlerden biri oldu. İşte Android 9.0 Pie güncelelemesini alacak Motorola marka Android akıllı telefonlar:

Samsung dahil hala birçok üretici tüm cihazlarına Android 8.0 yazılım güncelemesini vermiş değil. Kullanıcılar Android 8.0 güncellemesini bekleye dursun, Google geçtiğimiz haftalarda Android 9.0 final sürümünü hemen arkasından da Android 9 Pie Go Edition’ı duyurdu. Birçok yenilikle gelen, güvenliği daha da artırılan yeni Android sürümü Android 9.0’a dair güncelleme planını açıklayan şirketlerden birisinin Motorola olması şaşırttı. Akıllı telefon pazarında önemli bir konumda olmamasına karşın Motorola, Android 9.0 yazılım güncellemesini alacak cihazların listesini paylaştı.

Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6 ve Moto G6 Play modellerine Android 9.0 Pie yazılım güncellemesinin sunulacağı resmileşti. Listede Moto E5 Play ve E5 Plus gibi hiç majör yazılım güncellemesi almayan modellerin olmaması kullanıcıları üzdü. Ayrıca yazılım güncellemesinin ne zaman dağıtılacağı kesin olarak paylaşılmadı. Bu sonbahardan itibaren listedeki modeller kademeli olarak yazılım güncellemesini alacak. Motorola yazılım güncellemelerini bağlantısından takip etmek mümkün.