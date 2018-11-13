Motorola’dan Şaşırtan Türkiye Hatası!

Bir dönemin en çok tercih edilen telefon markalarından olan Motorola, internet sitesinde ilginç bir hataya imza attı.

90’lar ve 2000’lerin başında Nokia ve Blackberry ile beraber telefon piyasasına yön veren Motorola, eski günlerini mumla arıyor.

Yaklaşık dört yıl önce Çin merkezli bilişim teknoloji şirketi Lenovo tarafından satın alınan marka, bu sefer cihazları ile değil, internet sitesindeki garip hata ile gündemde.

Motorola’nın internet sitesinde lokasyon seçimine tıklayarak ülke ve bayrakların olduğu listeyi görebiliyorsunuz. Ne var ki bu listede Türkiye’nin yanında Türk bayrağı yerine, farklı bir ülkenin bayrağı bulunuyor.

Hatayı kısa sürede fark eden şirket, yaptığı güncelleme ile sayfadaki bayrağı Türk bayrağı ile değiştirdi.

Türkiye ile ilgili hata yapan tek firma Motorola değil. Daha önce de birçok dev marka, benzer hatalara imza atmıştı.

Japon Konami şirketinin popüler futbol oyunu PES 2018, oyunun memleket seçme kısmında Akhisar yerine 'Akuhisaru' yazarak komik bir hatada bulunmuştu.

Buna ek olarak ABD’li teknoloji devi Apple da bir şehrin yazımında hata yapmıştı. Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar şehrini 'Ayfonkarahisar' yazan şirket, kısa sürede hatasını düzeltmişti.