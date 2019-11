Motorola’dan Yeni 'One Hyper' Teaser’ı

Lenovo’nun sahibi olduğu Motorola Mobility, 3 Aralık’ta Brezilya’da düzenlenecek olan lansman ile ilgili yeni bir teaser görseli paylaştı. Söz konusu etkinlikte Motorola’nın yeni akıllı telefonu One Hyper tanıtılacak. Teaser görselinde de görüldüğü üzere telefonda bir pop-up (açılır-kapanır) selfie kamerası yer alıyor.

Motorola One Hyper, 32MP’lik pop-up selfie kamerası sayesinde çentiksiz bir ekran ile gelecek. Ekranın bu özelliği, çentiklerden ve deliklerden hoşlanmayan kullanıcılar için bu cihazı oldukça cazip hale getirebilir.

Telefonun Eylül ayında ortaya çıkan ilk görsellerinde, cihazın arka kısmında dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera dizilimini görmüştük.

Eğer söylentiler doğruysa, One Hyper gücünü Qualcomm’un 11nm’lik Snapdragon 675 işlemcisinden alacak. Telefonda 64MP birincil kamera ve 8MP ikincil kamera (derinlik sensörü) bulunacak. 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelen cihazda, Full HD+ çözünürlüklü 6.39 inç IPS LCD ekran, 3.600 mAh’lik bir batarya ve arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

Yazılım kısmına geldiğimizde ise Motorola One Hyper’ın, Android 10 işletim sistemiyle gelen ilk One serisi telefon modeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Motorola One Hyper’ın Android One programının bir parçası olup olmayacağını 3 Aralık’ta göreceğiz.